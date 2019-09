Alessandro Florenzi si gode il prezioso successo in terra finlandese ("è stata un'Italia piacevole che ha imposto il suo gioco in un campo non facile"), ma invita tutti alla prudenza. "Sicuri della qualificazione? Ti dico di no - ha detto ai microfoni di Rai Sport - perché non dobbiamo adagiarci sugli allori e cercare di prenderci questa qualificazione. Saranno importanti le prossime gare e le affrontiamo come sempre".