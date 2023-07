Italia donne, il ct Bertolini dopo l'esordio: "Successo meritato, Girelli un valore aggiunto"

MONDIALI

Le azzurre partono col piede giusto in Nuova Zelanda: "Importante iniziare bene"

C'era tanto scetticismo attorno all'Italia femminile impegnata ai Mondiali, ma la partenza delle azzurre è stata delle migliori. Subito un 1-0 all'Argentina nel segno della Girelli, autrice di un gol last-minute. Scontata la soddisfazione della ct Milena Bertolini, che al novantesimo è stata protagonista di una grande esultanza con tutto il suo staff: "Sappiamo come sia importante iniziare bene - ha esordito ai microfoni della Rai -. La partita è stata equilibrata, ma le ragazze hanno meritato la vittoria".

Poi un focus sulle prestazioni delle singole: "Cristiana Girelli è un valore aggiunto di questa squadra, è un capitano, c'è sempre e quando entra sa quello che deve fare. Ma come lei tutte le altre. Le giovani come Dragoni e Beccari sono state brave, hanno avuto un po' di difficoltà all'inizio ma hanno fatto bene. Se sono qua è perché hanno qualità. Ora ci godiamo questa vittoria e poi torneremo a lavorare per preparare la prossima". Ossia la sfida alla Svezia programmata per sabato alle ore 9,30.