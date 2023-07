Mondiali femminili: l'Italia vince al debutto, decisiva Girelli

MONDIALI FEMMINILI

La veterana della Juventus Women segna da subentrante all'87' e risolve la gara con l'Argentina: 1-0 per le azzurre, che si avvicinano nel migliore dei modi alla sfida contro la Svezia

Italia, impresa con l'Argetina firmata Girelli





















Serviva una vittoria nel debutto ai Mondiali di Australia e Nuova Zelanda, all'Italia, per avvicinarsi nel migliore dei modi alla sfida contro la Svezia. Missione compiuta per le azzurre di Milena Bertolini, che sconfiggono 1-0 l'Argentina nel match giocato all'Eden Park di Auckland. In una sfida tatticamente bloccata e povera d'emozioni, la rete decisiva arriva all'87' e porta la firma della subentrante Cristiana Girelli, ancora decisiva.

Buona la prima per l'Italia, che come quattro anni fa vede arrivare la vittoria al debutto nei minuti finali: contro l'Argentina serve il gol della subentrante Cristiana Girelli (87') per firmare un preziosissimo 1-0. Milena Bertolini sceglie la linea verde, con Dragoni (2006) e Beccari (2004) titolari insieme alle veterane Bonansea e Giacinti, ma la Nazionale ci mette qualche minuto a carburare. Partenza sprint invece per l'Albiceleste, che sfiora la rete dopo 54 secondi con la mezza rovesciata di Larroquette, che termina a lato di un soffio. Le azzurre crescono alla distanza e prendono il controllo della gara, con la prima chance per Giacinti e la rete annullata per offside a Caruso al 15'. Dopo questo episodio regna l'equilibrio, con una buona Argentina a chiudere gli spazi alle azzurre e pochissime emozioni nel primo tempo. L'ultima arriva al 42', con un'altra rete annullata per fuorigioco (netto) di Giacinti. Nella ripresa il primo sussulto è nuovamente per le avversarie dell'Italia, con Durante a smanacciare ed evitare la rete di Stabile su un'insidiosa punizione da posizione defilata.

L'Italia cresce nuovamente alla distanza, impegnando le avversarie con Giugliano, ma gli ingressi di Greggi e Cantore non cambiano l'inerzia di una gara che sembra avviata allo 0-0. Bertolini inserisce anche Cristiana Girelli, che subentra alla giovanissima Dragoni nel finale, e la mossa è vincente: è proprio la stella della Juventus Women a incornare di testa la rete dell'1-0, sfruttando nel migliore dei modi il cross di Boattin e sbloccando la sfida all'87'. Un'occasione per parte nel finale, con la parata di Durante sulla punizione di Bonsegundo e lo slalom di Boattin, che impegna Correa. Il risultato non cambia e l'Italia esulta: 1-0 all'Argentina, vittoria al debutto ed aggancio alla Svezia in vetta al girone. La prossima sfida sarà proprio contro le scandinave, favorite per la vittoria del gruppo G: si giocherà sabato alle 9.30 allo Sky Stadium di Wellington.