Ispettori Figc: pochi "buu" a Kean e reazione all'esultanza. Solo ammenda per il Cagliari

04/04/2019

Non più di quaranta o cinquanta persone a fare i "buu" a Kean, e solo in reazione all'esultanza provocatoria dell'attaccante juventino. Questo il referto firmato dai tre ispettori federali presenti alla Sardegna Arena per Cagliari-Juventus, troppo poco per far scattare la "reale dimensione e percezione del fenomeno" necessaria per la squalifica della curva o dello stadio rossoblù. Il Giudice Sportivo dovrebbe limitarsi a una multa per il Cagliari.