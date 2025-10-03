Inzaghi: "A La Spezia tappa importante per il Palermo"

"Quella di La Spezia sarà una tappa importantissima del nostro campionato. Mi aspetto una partita dura, ma veniamo da una buonissima prestazione, abbiamo grande convinzione e un'ottima classifica". Lo ha detto l'allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, alla vigilia di Spezia-Palermo, sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie B. "È strano vedere lo Spezia terzultimo in classifica, ma questo fa capire il grande equilibrio che regna nella serie cadetta - ha proseguito -. Chi pensava fosse una passeggiata, spero che abbia capito cosa vuol dire fare un campionato di Serie B a grandi livelli. Noi dobbiamo dare continuità ai nostri risultati ed essere la miglior difesa del torneo fino alla fine dell'anno se vogliamo ambire a qualcosa di grande. Il bello deve ancora venire, ma l'importante è restare attaccati alla vetta". Per la partita di domani contro lo Spezia, calcio d'inizio alle 17:15 allo stadio "Alberto Picco", tra i rosanero in difesa mancherà lo squalificato Ceccaroni: "Al suo posto giocherà Veroli - ha annunciato il tecnico del Palermo -. È forte e ha dimostrato a Udine di essere molto affidabile".