Zhang torna a parlare nel giorno dell'addio: risposta social a Dimarco

INTER

L'ex patron commosso dal post dell'esterno nerazzurro. Tanti i saluti: anche Inzaghi e Calhanoglu

© instagram Steven Zhang torna a parlare per la prima volta dopo il duro comunicato dello scorso sabato contro Oaktree. Nel primo giorno senza più il controllo della 'sua' Inter, l'ex patron ha risposto sui social a un post di Federico Dimarco, che lo ringraziava per quanto fatto alla guida del club nerazzurro e non solo. "Fede, ti voglio bene" il commento corredato da un cuore del giovane imprenditore cinese, rimasto quindi commosso dal messaggio dell'esterno cresciuto nelle giovanili nerazzurre. L'ex Verona, colonna dell'Inter scudettata, ha pubblicato nella serata di mercoledì questo post su Instagram: "Grazie Steven. Non dimenticherò mai quello che hai fatto per me e per i nostri colori. Tutti insieme abbiamo riportato l’Inter dove merita di stare e questo rimarrà per sempre". Poche ore prima anche la Curva Nord aveva dedicato un pensiero al giovane Zhang.

Vedi anche inter La Nord ringrazia Zhang "per il contributo dato alla storia dell’Inter. Torna a San Siro"

Intanto in casa nerazzurra l'era Zhang è già alle spalle: il fondo californiano Oaktree ha svelato, con un comunicato, le sue intenzioni alla guida del club. E due rappresentati degli americani, precisamente Katherine Ralph e Alejandro Cano hanno incontrato Marotta e Antonello per fare il punto dopo il passaggio di consegne. Così Cano, Managing Director e Co-Head Europa per la strategia Global Opportunities di Oaktree, nel comunicato: "Il nostro obiettivo iniziale è la stabilità operativa e finanziaria del Club. Abbiamo grande rispetto per il gruppo dirigente dell'Inter e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con loro per dare una leadership forte al Club".

CALHANOGLU: "ADDIO DIFFICILE, TI AUGURO IL MEGLIO"

Oltre a Dimarco anche Hakan Calhanoglu ha voluto salutare Steven Zhang: "Gli addii non sono mai facili, ma questo è davvero difficile - ha scritto il turco -. Presidente, grazie per aver avuto fiducia in me quando nessun altro lo faceva. Le esperienze e i successi che abbiamo condiviso avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Ti auguro il meglio per il futuro".

INZAGHI: "GRAZIE PRESIDENTE"

Arriva il saluto anche da parte del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi per l'ormai ex presidente nerazzurro Steven Zhang, dopo il mancato pagamento del prestito da 395 milioni da euro nei confronti di Oaktree che oggi è così subentrato alla guida del club. L'allenatore piacentino ha

affidato all'account Instagram della moglie Gaia Lucariello il suo saluto a Zhang: una foto con i sei trofei vinti alla guida dell'Inter e la scritta "Grazie presidente".