Inter, Steven Zhang alla squadra: "Non è ancora finita"

Soddisfatto ma con la giusta dose di cautela: viene descritto così Steven Zhang che si è presentato negli spogliatoi dell' Inter dopo la semifinale di andata di Champions Leagua vinta 2-0 contro il Milan. Il presidente nerazzurro si è congratulato con la squadra e con Simone Inzaghi per la bella partita ma ha voluto tenere alta la concentrazione in vista di martedì prossimo: "Non è finita, ragazzi . Ora mettiamo la testa al Sassuolo e poi pensiamo al ritorno" le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. Messaggio che comunque pare essere stato recepito da tutti, considerando le dichiarazioni di allenatore e giocatori dopo la partita.

INTER, PREVISTO UN PREMIO PER LA FINALE DI CHAMPIONS

Il quotidiano sottolinea come Zhang abbia previsto un premio di due milioni di euro lordi da suddividere tra giocatori e staff tecnico in caso di raggiungimento della finale di Istanbul. Segnale che la società ha fiducia nel lavoro di squadra e allenatore, sebbene l'appuntamento di sabato contro i neroverdi in campionato abbia lo stesso un peso fondamentale in chiave programmazione futura: la classifica in Serie A ha assunto contorni ben diversi dopo le quattro vittorie di fila ma la qualificazione alla prossima Champions resta ancora tutta da conquistare.