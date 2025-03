Nuovo San Siro, una clausola blocca Oaktree e RedBird: l'offerta al Comune è in ritardo

La strada che porta al "nuovo San Siro" è sempre ostica e con il passare del tempo le insidie non accennano a diminuire, così come gli intoppi. Il Comune di Milano attende il documento di Inter e Milan sull'offerta per l'acquisto dell'impianto e delle aree vicine, ma come riportato da Giuseppe Sala - il sindaco del capoluogo lombardo - la prima scadenza non è stata rispettata: "Non è arrivato il documento. Credo stiano ancora lavorando, dovete chiedere a loro. Non penso si tratti di tempi lunghi, ma non li ho sentiti" il commento.