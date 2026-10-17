La rivelazione di Maicon: "Inter, Mourinho firmò già a gennaio con il Real Madrid"

"Lo so perché voleva portarmi con lui - ha aggiunto Maicon. Non abbiamo detto niente a nessuno, ecco perché abbiamo questo rapporto. Era una cosa nostra. Stavo per tornare a casa e mi chiama dicendo: 'Torna ad Appiano che ti devo parlare'. Sono tornato e mi ha detto 'Andiamo a Madrid, vieni con me'. E io gli ho risposto 'Prima vinciamo, poi vediamo'. Lui era sicuro di vincere. Era tutto programmato, non a caso abbiamo fatto la rifinitura prima della finale di Champions al centro sportivo del Real e non al Bernabeu come da prassi".