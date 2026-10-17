La rivelazione di Maicon: "Inter, Mourinho firmò già a gennaio con il Real Madrid"

"Mourinho ha firmato a gennaio con il Real Madrid". Lo rivela Maicon, che intervistato da Prime Video, è tornato sull'eroica stagione 2009-2010 condotta dall'Inter e conclusa con uno storico Triplete. Subito dopo la finale di Champions vinta ai danni del Bayern l'addio ai nerazzurri dello Special One direzione Madrid. Un qualcosa che però nasceva da lontano come rivelato dall'ex terzino, uno dei grandi protagonisti del trionfo nerazzurro.
"Lo so perché voleva portarmi con lui - ha aggiunto Maicon. Non abbiamo detto niente a nessuno, ecco perché abbiamo questo rapporto. Era una cosa nostra. Stavo per tornare a casa e mi chiama dicendo: 'Torna ad Appiano che ti devo parlare'. Sono tornato e mi ha detto 'Andiamo a Madrid, vieni con me'. E io gli ho risposto 'Prima vinciamo, poi vediamo'. Lui era sicuro di vincere. Era tutto programmato, non a caso abbiamo fatto la rifinitura prima della finale di Champions al centro sportivo del Real e non al Bernabeu come da prassi".