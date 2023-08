Inter, Steven Zhang e il rifinanziamento con Oaktree rallentato dai tassi

Steven Zhang riflette sul rifinanziamento del debito con Oaktree anche per via delle condizioni di mercato attualmente poco favorevoli a causa della crescita dei tassi di interesse. Il presidente dell'Inter, spiega Il Sole 24 Ore, è stato consigliato dai suoi consulenti di attendere alcuni mesi prima di avviare le trattative col fondo californiano che, nel caso in cui non venisse ripagato del debito, potrebbe esercitare il pegno sulle azioni del club nerazzurro.