Inter: tornano in gruppo Pavard, Mkhitaryan e Frattesi, prosegue il lavoro a parte Lautaro

Buone notizie dall'infermeria in casa Inter: per il match contro la Lazio il tecnico Simone Inzaghi ritroverà a disposizione Pavard, Frattesi e Mkhitaryan, che hanno ripreso ad allenarsi in gruppo dopo aver saltato per acciacchi vari la trasferta di Torino. Tutti e tre sono destinati ad andare in panchina, ma per la sfida ai biancocelesti ci saranno molte meno rotazioni rispetto a quelle viste contro i granata: d'altronde la classifica è cortissima e a due giornate dalla fine tutto può ancora succedere. L'unico che proseguirà il suo percorso personalizzato è Lautaro Martinez, che ha nel mirino chiaramente la finale di Champions League contro il Psg del 31 maggio, anche se non è da escludere che possa rientrare già per la trasferta di Como all'ultima giornata di campionato. Magari con l'obiettivo di testare la propria condizione in vista del match più atteso.