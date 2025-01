Inter: leggero affaticamento all'adduttore sinistro per Thuram, sostituito all'intervallo

È durata un tempo la partita di Marcus Thuram contro l'Atalanta nella prima semifinale di Supercoppa italiana a Riad, in Arabia Saudita. L'attaccante dell'Inter è stato sostituito precauzionalmente al termine dei primi 45' a causa di un leggero affaticamento all'adduttore sinistro. Al suo posto il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha mandato in campo Taremi a far coppia con capitan Lautaro Martinez in attacco.