Inter, Lautaro ricorda: "Alcuni compagni pensavano al Mondiale, io non abbandono la nave"

Lautaro Martinez ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della nazionale argentina ma si è toccato, anche se indirettamente, il tema Inter. Il capitano nerazzurro ne ha parlato riferendosi al Mondiale 2022 (giocatosi in Qatar in inverno, dunque a metà stagione), al quale era arrivato dopo un problema alla caviglia sulla quale aveva continuato a giocare: "In quel periodo c'erano tre o quattro compagni dell'Inter che avevano anche loro dei problemi fisici e pensavano più al Mondiale che al club. Io invece sono diverso. Sono una persona fedele a chi mi apre le porte, a chi mi tratta in maniera incredibile. Sono responsabile nei confronti del mio lavoro, perché lo sento dentro di me. In quel momento sentivo che non potevo abbandonare la nave, lasciare il club. E quindi ho continuato a giocare. Non voglio perdere un allenamento, non voglio saltare nessuna partita".