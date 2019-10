Inter-Juventus verso il nuovo record di incasso in Serie A

Inter-Juventus è pronta a registrare un nuovo record per la Serie A: il club nerazzurro ha infatti annunciato che si va verso il (previsto) sold out, con oltre 75.000 persone per un incasso di 6,5 milioni di euro lordi tra quota abbonamenti, biglietti singoli e servizi di ospitalità. Saranno infatti oltre 100 le nazionalità rappresentate sugli spalti, con oltre il 20% di biglietti acquistati dall’estero. Il match sarà trasmesso in più di 200 Paesi.