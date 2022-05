Inter: Inzaghi, vigilia in silenzio. Perisic: "Siamo pronti"

VERSO CAGLIARI-INTER

A Cagliari torna Bastoni in difesa, Dumfries dal 1'. Correa e Dzeko in ballottaggio per affiancare Lautaro

"Pronti per domani". La conquista della Coppa Italia - l'ottava nella storia dell'Inter - dopo una finale con la Juve dalle mille emozioni è alle spalle, le parole polemiche sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno sono al momento archiviate, in attesa di un incontro con la dirigenza a fine campionato. Ivan Perisic è concentratissimo sulla sfida dell'Inter di domenica sera a Cagliari, penultima tappa nella corsa per lo scudetto. Un appuntamento da non fallire per sperare ancora e per lottare fino all'ultimo con il Milan, impegnato a San Siro contro l'Atalanta.

Vigilia in silenzio per Simone Inzaghi, che non vuole farsi distrarre da niente e da nessuno. Massima concentrazione perché la partita di Cagliari, contro la squadra di Agostini ancora a caccia di punti salvezza, può valere tantissimo. "Ora abbiamo le ultime due di campionato e abbiamo fiducia, vediamo cosa succede", ha detto Inzaghi dopo il successo sulla Juve. Quella stessa fiducia che nutre il presidente nerazzurro Steven Zhang. "Dobbiamo provarci fino alla fine per il campionato".





Per la gara della Domus Arena in difesa Inzaghi ritroverà dal 1'- entrato nel finale all'Olimpico - nella difesa a tre con Skriniar e De Vrij.riprenderà il posto da titolare sulla fascia destra di centrocampo, con Darmian che torna in panchina, mentre in attacco potrebbe essercie non Dzeko al fianco diper una coppia d'attacco tutta argentina. È il grosso dubbio della vigilia. Il Cagliari porta bene al 'Toro', che contro i sardi ha segnato nel 2018 il suo primo gol in nerazzurro e che ha messo a segno sei gol in sette sfide in Serie A. E ora Lautaro punta a diventare il sesto giocatore nella storia dell'Inter capace di mettere a segno 20 reti in una singola stagione di Serie A prima di compiere 25 anni: è a quota 19 finora e raggiungerebbe Meazza, Nyers, Angelillo, Ronaldo e Icardi. Unico indisponibile per Cagliari èrimasto a casa.