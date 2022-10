Inter, Inzaghi: "Questa vittoria è un inizio, ma non la mia rivincita"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro dopo il Barcellona: "In questi 14 mesi abbiamo fatto ottime cose e sono tranquillo"

L'Inter ha battuto 1-0 il Barcellona e Simone Inzaghi si è preso una bella rivincita con un successo chiave in Champions League: "Non è una vittoria inaspettata - ha commentato il tecnico a fine partita -, era una grande occasione per noi e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare con agonismo e concentrazione. Sono contento per la squadra, società e tifosi ma questo deve essere un inizio. Questa è una serata importante che resterà".

"Dopo la Roma ero dispiaciuto per il risultato e non per la prestazione - ha continuato Inzaghi -, ma questo è un momento che paghiamo ogni disattenzione. Vittorie come questa fanno bene, ma ora dobbiamo rimetterci a lavorare per la sfida di sabato perché in campionato dobbiamo recuperare".

Un successo che può essere la svolta: "Dobbiamo essere bravi a dare continuità di risultati e prestazione. Non è la mia rivincita - ha proseguito Inzaghi -, io porto avanti il mio lavoro con le mie certezze. Vado sempre avanti a testa alta perché in questi 14 mesi abbiamo fatto ottime cose, poi la squadra è compatta e unita".