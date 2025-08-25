Logo SportMediaset
Palermo, chiusa campagna: 16.504 gli abbonamenti

25 Ago 2025 - 22:20

Sono 16.504 gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi del Palermo per assistere alle gare casalinghe della stagione 2025-2026. La campagna della società rosanero si è quindi conclusa con circa 3.000 tessere in più, rispetto alla stagione precedente, facendo registrare il migliore dato di abbonati dalla rifondazione del club nel 2019. Anche quest'anno, soltanto abbonandosi, ogni tifoso ha donato due euro per lo sviluppo del progetto 'Palermo in the community', l'iniziativa sociale del club rosanero volta alla creazione di campi di calcetto nei quartieri più disagiati della città, in linea con gli analoghi progetti internazionali di City football group.

