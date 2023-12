Inter, Inzaghi dopo il pari col Genoa: "Pagata una disattenzione, nel 2024 saremo ancora più bravi"

QUI INTER

Le parole del tecnico nerazzurro dopo l'1-1 del Ferraris: "Abbiamo sofferto l'intensità dei rossoblù, ma le assenze non sono un alibi"

© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Inter ha chiuso il 2023 frenando in casa del Genoa, non andando oltre l'1-1 e sprecando la prima occasione per strappare il titolo d'inverno: "Sapevamo che avremmo trovato un Genoa che sta bene fisicamente e mentalmente - ha commentato Simone Inzaghi a fine partita -. È stata una partita combattuta, specialmente nel primo tempo e ai ragazzi non posso dire niente, forse solo che dovevamo difendere meglio sul corner in cui abbiamo preso gol. Avremmo avuto un secondo tempo diverso, non siamo contenti ma la classifica è ottima".

L'Inter ha giocato con maturità anche al Ferraris contro un avversario che ha dimostrato qualità: "Noi volevamo vincere - ha proseguito il tecnico a DAZN -. Non abbiamo mai preso gol da palla inattiva quest'anno e avremmo dovuto difendere meglio. Non è stato semplicissimo giocare su questo campo pesante, nel secondo tempo abbiamo creato un'occasione clamorosa ma è stato bravo Martinez a parare".

I nerazzurri contro il Genoa hanno faticato a prendere il controllo del centrocampo: "Abbiamo sofferto un po' di più l'intensità dei rossoblù. Dovevamo essere più veloci e muovere la palla meglio, ma stasera va dato merito anche all'avversario che ha meritato il pareggio con un'ottima gara". Le assenze di Lautaro e Dimarco non sono un alibi per Inzaghi: "Ovviamente hanno grande spessore e speriamo di riaverli già dalla prossima, ma abbiamo comunque fatto una bella partita contro un avversario che in casa ha sempre fatto bene. Non siamo riusciti a venirne a capo, ma non per le assenze".

Infine Inzaghi ha introdotto il 2024 dell'Inter: "Dobbiamo mantenere compattezza e voglia, dando continuità a queste 18 partite. La prima metà del campionato l'abbiamo fatta bene, ma sappiamo che il percorso è lungo e difficile e dovremo essere ancora più bravi".