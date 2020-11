Inter, Conte: "Giocato con buona mentalità, lasciamo Madrid con l'amaro in bocca"

QUI INTER

Delusione, ma anche orgoglio per Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Il tecnico dell'Inter è lucido nell'analizzare il 3-2: "Sicuramente il risultato finale lascia l'amaro in bocca, ma c'è un aspetto che non va sottovalutato: queste partite dimostrano che c'è una crescita. Non so quante squadra vanno sotto due gol a Madrid e poi la recuperano. Siamo andati anche vicini a fare il terzo gol".

L'allenatore nerazzurro vede il bicchiere mezzo pieno: "Stiamo facendo step su step, questa mentalità mi è piaciuta. E' un periodo che non siamo fortunati sui risultati, ma queste prestazioni devono dare fiducia ai ragazzi. Vogliamo tornare a essere una squadra temuta in Europa".

L'Inter subisce troppo in difesa, ma Conte non è preoccupato: "Sul primo gol di Benzema per me c'è fallo su Hakimi. sul secondo ci siamo fatti beffare da Sergio Ramos. Dobbiamo lavorare sui dettagli: lavoriamo tanto, ma lo vanifichiamo per piccoli o grandi errori".

Ora la qualificazione è sicuramente in salita: "Ci sono ancora tre partite e nove punti, faremo di tutto per passare il turno. Sapevamo che questo era il girone più difficile di tutti".