Inter, Calhanoglu si ferma a quota 19: rigore sbagliato contro il Napoli

GRAZIANO CESARI: "PER L'INTERPRETAZIONE DELLA CAN SONO RIGORI CHE NON SI FISCHIANO"

Un rigore contestato dal Napoli, concesso invece con assoluta convinzione dall'arbitro Mariani. Decisione che il moviolista di Pressing Graziano Cesari ha così commentato: "C’è un pallone che cerca il padrone. Dumfries avanza con la gamba sinistra e Anguissa lo va a colpire con il piede sinistro sulla tibia. Mariani è vicinissimo e il VAR non può intervenire perché entità e intensità del tocco la decide il fischietto in campo. Per l’ interpretazione della Can sono tuttavia rigori che non si fischiano".