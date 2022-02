Inter, Brozovic sorride e rinnova: accordo fino al 2026

All'indomani della dura sconfitta interna contro il Sassuolo, c'è anche modo di sorridere in casa Inter. Accordo raggiunto e rinnovo contrattuale per altri quattro anni per Marcelo Brozovic, che prolunga il proprio contratto con l'Inter fino al 2026. Il croato, arrivato all'Inter nel 2015 e in scadenza a giugno, percepirà 6 milioni a stagione blindando così sempre più il centrocampo della compagine allenata da Simone Inzaghi.

Getty Images