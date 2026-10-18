Inter, Chivu furioso a Bologna: dalla sua strigliata nasce la rimonta

A causa dell'afonia di Chivu, a presentarsi in conferenza stampa è stato il suo vice, Aleksandar Kolarov, che ha cercato di gettare acqua sul fuoco e analizzare con lucidità il successo: "Non vedrei così negativo neanche il primo tempo, l’approccio non è stato sbagliatissimo. Abbiamo commesso un errore, ma la squadra si applica e sa cosa fare: avrei firmato prima per vincere 3-1. I nostri giocatori conoscono la propria forza, ma esistono anche gli avversari. Nel secondo tempo abbiamo alzato l’intensità e fatto un grande calcio: la differenza sta tutta lì."