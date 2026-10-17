Chivu si prende i tre punti ma l'Inter di Bologna non è sufficiente per rilanciarsi in Champions

Proprio la prestazione di Pobega è il termometro delle attuali difficoltà da ascrivere all’Inter. L’ex milanista nel primo tempo sembrava il Matthaeus dei tempi d’oro: era dappertutto e andava via a chiunque, non si è accontentato del gol che ha sbloccato il risultato, ha colpito una traversa e si è esercitato a un tiro al bersaglio che i nerazzurri gli hanno consentito senza trovare le contromisure giuste. Proprio questo sembra l’aspetto più inquietante: guardando e riguardando i video appena registrati sul tablet, Chivu e Kolarov non sono riusciti a trovare un rimedio per quasi quaranta minuti. Ci ha dovuto pensare Thuram con un gesto tecnico e atletico da grande centravanti, per uscire dal campo all’intervallo sull’1-1.