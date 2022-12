Inter, l'agente di Lautaro: "Ha dolore alla caviglia, gioca con le infiltrazioni"

INTER

Alejandro Camano ha parlato delle condizioni di salute del bomber nerazzurro: "Quando starà meglio volerà in campo"

Lautaro Martinez ha problemi alla caviglia e sta affrontando i Mondiali 2022 con la sua Argentina dovendo ricorrere a infiltrazioni per poter giocare. Lo ha rivelato il suo agente, Alejandro Camano, nel corso di un'intervista a Radio La Red: "È arrivato con un forte dolore alla caviglia destra e ha fatto le infiltrazioni per poter giocare - le sue parole -. Finora mi ha detto che non voleva se ne parlasse, ma adesso si sente bene. Sta lavorando sodo per far sparire quel dolore e, non appena accadrà, volerà in campo, perché è un goleador mondiale".

Camano ha parlato anche del percorso fatto fin qui in Qatar dal Toro, partito titolare nelle prime due partite, poi scivolato indietro nelle gerarchie di Scaloni, probabilmente anche a causa dei guai fisici: "I gol che gli hanno annullato contro l'Arabia Saudita sono stati momenti duri per lui - ha spiegato l'agente -, anche se mentalmente è molto forte".

Ora l'Albiceleste sta puntando tutto su Julian Alvarez come riferimento offensivo, ma la concorrenza non è un problema per Lautaro: "È una situazione da cui trovano entrambi giovamento. Contrariamente a quanto si possa credere la competizione per essere preferiti al compagno fa bene, sia a Julian sia a Lautaro".

Venerdì alle 20 la nazionale di Scaloni tornerà in campo per i quarti di finale contro l'Olanda e il ct dovrà scegliere se puntare sul bomber nerazzurro o sul giovane talento del Manchester City.

