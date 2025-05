Da Rummenigge a Matthaeus, che passione per i tedeschi!

Paradossalmente fu un cambio di rotta e far finire le fortune di Pellegrini sul mercato. Nel 1993 spostò la sua attenzione dai fidati tedeschi agli olandesi, che avevano scritto la storia del Milan. Volle Denis Bergkamp a tutti i costi, spese 25 miliardi di lire più 8 miliardi per quello che sembrava (ma in realtà non era) il suo complemento ideale, Wim Jonk. Bergkamp veniva considerato un potenziale Pallone d’oro ma l’Italia non faceva per lui e in quegli anni il vero idolo della tifoseria interista era Ruben Sosa, anche in questo caso preso quasi per scommessa in scadenza di contratto dalla Lazio per regalare però magie in sequenza al pubblico di San Siro.