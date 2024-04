Countdown scudetto: con 4 punti Inter campione nel derby

VERSO LA SECONDA STELLA

Il pareggio del Milan contro il Sassuolo consente ai nerazzurri di non essere obbligati a vincere sia con il Cagliari che con i rossoneri per conquistare il titolo nella stracittadina

Quattro punti per vincere lo scudetto nel derby da conquistare contro Cagliari (questa sera) e Milan, settimana prossima, altrimenti 6 in totale da ottenere nelle prossime 7 partite per diventare irraggiungibili per le avversarie. E' evidente che il titolo sia ormai una formalità per l'Inter che, aiutata dal pari del Diavolo contro il Sassuolo, può permettersi il lusso di non dover vincere per forza contro i sardi e contro i rossoneri per vincere la seconda stella lunedì prossimo in occasione del derby di Milano. Inutile dire che lo smacco, per il popolo milanista, sarebbe enorme e che, forse anche per questo, la formazione di Inzaghi vorrebbe proprio festeggiare in casa dei cugini. Anche perché, scudetto a parte, c'è da inseguire l'ulteriore e ultimo obiettivo rimasto: battere il record di 102 punti della Juve di Conte, missione per cui servirebbe un percorso netto da qui a fine campionato (i nerazzurri possono al massimo arrivare a quota 103).

Ma andiamo con ordine: l'Inter ha attualmente 82 punti contro i 69 del Milan, che però ha già giocato. Con quattro punti tra stasera (Cagliari) e il derby di lunedì 22 arriverebbe a 86 con i rossoneri, in caso di pari nella stracittadina, a 70 punti. I 16 punti di distacco, con 5 giornate ancora davanti, sarebbero quindi sufficienti per chiudere i conti tricolore proprio in faccia ai cugini.

Nel caso in cui, invece, l'Inter non riuscisse a conquistare 4 punti tra Cagliari e Milan, i punti necessari per lo scudetto sarebbero in totale 6: i rossoneri, infatti, possono, vincendo sempre, arrivare a quota 87. Con sei punti, invece, l'Inter salirebbe a 88 diventando matematicamente campione. Ma sono solo numeri: tra il Cagliari e il Milan Inzaghi e i suoi sono già pronti a diventare campioni.