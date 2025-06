Inter, Zielinski si ferma in nazionale: problema al polpaccio

Brutte notizie per l'Inter che arrivano dal ritiro della Polonia, dove nell'ultimo allenamento si è fermato Piotr Zielinski. Il centrocampista nerazzurro ha accusato un problema al polpaccio che lo ha costretto a interrompere precedentemente la rifinitura in vista della sfida di questa sera contro la Finlandia. Zielinski non ci sarà nella partita di Helsinki e nelle prossime ore le sue condizioni verranno valutate dallo staff medico dell'Inter. C'è preoccupazione in casa nerazzurra in ottica Mondiale per club, visto che si tratta dello stesso polpaccio che ha tenuto l'ex Napoli lontano dal campo per circa due mesi nella fase finale della stagione.