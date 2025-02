"Sabato sarà una gara speciale per me, speriamo di vincere ma bisogna rispettare il Napoli. Siamo primi e siamo vicini, sarà una gara importante ma non decisiva. Ovviamente vogliamo andare a Napoli e vincere. Al Milan ci penseremo, ora abbiamo altre partite ravvicinate e dobbiamo cercare di vincerle". Così Piotr Zielinski a Sportmediaset dopo la vittoria dell'Inter sulla Lazio nei quarti di Coppa Italia.