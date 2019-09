Zhang Jindong fa visita all’Inter. Il debutto in Champions contro lo Slavia Praga pare essere l'appuntamento perfetto. Il proprietario nerazzurro rimarrà a Milano due giorni. In agenda l'incontro con Conte e i giocatori, la visita alla nuova sede dell'Inter in viale della Liberazione, infine la partita di martedì sera. Da sottolineare il fatto che lo Slavia Praga è di proprietà del Sinobo Group di Pechino, anche se non ci sono incontri in vista con i colleghi cinesi.