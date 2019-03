INTER, ZHANG JINDONG A ROMA CON PRESIDENTE REPUBBLICA CINESE

20/03/2019

Il proprietario dell'Inter Zhang Jindong sbarchera' a Roma, ma non per motivi calcistici. Il numero 1 di Suning infatti e' stato infatti invitato alla visita ufficiale del presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, in arrivo domani nella capitale. Insieme al figlio Steven, presidente dell'Inter, sono attesi da appuntamenti istituzionali e incontri con imprenditori e politici per la firma dell'accordo tra Italia e Cina sulla "Via della Seta".