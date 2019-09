Il proprietario dell'Inter Zhang Jindong è arrivato a Milano e ha raggiunto Appiano Gentile per incontrare Antonio Conte e i giocatori alla vigilia del debutto in Champions League contro lo Slavia Praga. Il numero uno nerazzurro torna a Milano a due anni di distanza dall'ultima volta. Domani sarà a San Siro per la partita dopo aver visto la nuova sede del club in Viale della Liberazione.