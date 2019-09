Il presidente di Suning Holdings Group Zhang Jindong sarà a Milano lunedì e martedì, in occasione del debutto in Champions League dell'Inter. Lo apprende l'ANSA che specifica che l'agenda prevede nella giornata di lunedì la visita al Suning Training Center di Appiano Gentile, dove il patron assieme al figlio e presidente dell'Inter Steven Zhang, incontrerà l'allenatore Antonio Conte, lo staff tecnico, la dirigenza del club e la squadra. Zhang Jindong visiterà martedì la nuova ed avveniristica sede di Viale della Liberazione per poi assistere in serata al match contro lo Slavia Praga. La tappa milanese del fondatore di Suning - continua l'Ansa - è inoltre testimonianza dell'interesse del Gruppo di valutare nuove opportunità di collaborazione con i principali brand italiani ed europei. In questo scenario, l'Inter e il mondo del calcio rappresentano il ponte ideale per avvicinare Suning al mercato e alla cultura occidentale, così come il colosso cinese sta supportando la crescita del brand Inter sui mercati orientali e favorendo lo sviluppo del calcio in Cina".