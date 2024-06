Inter, una maglia speciale per Zhang: "Grazie ragazzi, il mio cuore sempre lì"

© instagram

Da domani Steven Zhang non sarà più ufficialmente il presidente dell'Inter. In attesa di conoscere il nome del suo successore, il patron dello scudetto conquistato lo scorso 22 aprile non manca di palesare il suo legame e il suo amore per il mondo nerazzurro. Lo ha confermato anche oggi postando sul suo profilo instagram la foto del regalo ricevuto dopo la vittoria dello scudetto, una maglia autografata da tutto lo spogliatoio e non solo con il numero 20, le due stelle e questa dedica: "Per Steven, grazie presidente!".Pronta la risposta: "Ragazzi, il mio cuore resta sempre in quel posto. Grazie!".