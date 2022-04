Inter: tutto ok per Brozovic, sabato test decisivo per De Vrij. Si scalda Gosens

VERSO JUVE-INTER

Nella migliore delle ipotesi il difensore olandese in panchina contro la Juve

Tutto confermato: l'Inter potrà contare su Brozovic contro la Juve. Il croato si è allenato oggi con il gruppo, evitando solo la partitella per non correre rischi: le sue condizioni sono comunque buone e non sono previste sorprese negative in vista della trasferta di domenica sera a Torino. Ancora da confermare, invece, la presenza di De Vrij che, comunque, nella migliore delle ipotesi sarebbe destinato a partire dalla panchina. Per l'olandese, che oggi ha svolto lavoro personalizzato, è previsto un test decisivo nella giornata di sabato: se verranno confermati i progressi delle ultime 48 ore entrerà a far parte della lista dei convocati. Formazione a questo punto "fatta": attenzione però a Gosens, il jolly che Inzaghi potrebbe giocarsi allo Stadium. Getty Images

Con il gruppo finalmente al completo, sarà la rifinitura della vigilia a sciogliere gli interrogativi rimasti sull'undici iniziale che Inzaghi schiererà contro i bianconeri. In realtà non ci sono grandi ballottaggi su cui doversi interrogare: in difesa toccherà a D'Ambrosio sostituire de De Vrj, mentre a sugli esterni sono confermati Dumfries a destra e Perisic a sinistra (qualche chance va tuttavia concessa come detto a Gosens, la cui condizione è sempre migliore). Con Brozovic a centrocampo, torna nel suo ruolo di interno Calhanoglu. L'altro interno sarà ovviamente Barella. Davanti, invece, Lautaro e Dzeko. Sanchez e Correa, rientrati dalla trasferta con le nazionali sono destinati alla panchina.