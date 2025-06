L'Inter ha comunicato ufficialmente la lista degli allenatori che guideranno le squadre dell'attività agonistica del vivaio nerazzurro nella nuova stagione. Questo l'elenco completo: Benito Carbone - UNDER 20; Simone Fautario - UNDER 18; Samir Handanovic - UNDER 17; Paolo Dellafiore - UNDER 16; Juan Solivellas Vidal - UNDER 15.