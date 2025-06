Pogba, parla il preparatore: “È pieno di entusiasmo. Tornerà ad alto livello”

È arrivata ieri l’ufficialità di Paul Pogba al Monaco, con il francese che dopo due anni di stop tornerà a giocare. Dai video pubblicati sui social si è vista l’emozione dell’ex Juve, che vuole tornare ad alto livello e punta al Mondiale americano con la maglia della Francia. Intervistato da Le Parisien il preparatore atletico di Pogba, Roger Caibe Rodriguez, ha parlato della condizione fisica del francese: “Era arrugginito quando è arrivato da me, ma pieno di entusiasmo. È impaziente di dimostrare al mondo intero che è tornato, non ho mai visto nulla del genere in tutta la mia vita, specialmente dopo tutto quello che ha vissuto. Tornerà ad alto livello, al 100%. Ora è più intelligente, vede meglio il gioco, tutto è migliorato. Senza dubbio è uno dei migliori giocatori che abbia mai visto, ma ora ha bisogno di allenarsi con la squadra”.