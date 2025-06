Durante il Mondiale per Club che si sta giocando in USA, la Fifa per la prima volta ha istituito un tariffario dei 'cattivi': i club che partecipano pagano una multa di 12mila dollari per ogni ammonizione, di 15mila per un doppio giallo e di 20mila per un rosso diretto. Benfica-Chelsea diretta dallo sloveno Vincic, con 8 ammoniti e un doppio giallo, ha stabilito il record di sempre con 111mila dollari incassati dalla Fifa.