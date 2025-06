Mondiale per Club, Ronaldo: “Ricevute offerte, ma ho preferito riposare. Obiettivo Mondiale 2026”

Cristiano Ronaldo ha scelto di proseguire la sua avventura in Arabia Saudita. CR7 rimarrà all’Al Nassr fino al 2027, giocando così almeno fino a 42 anni e lo farà con Jorge Jesus sulla panchina del club saudita. L’ex tecnico dell’Al Hilal è stato annunciato pochi giorni fa e proprio Ronaldo ha dato il via libera al suo arrivo al posto di Stefano Pioli. Dopo il rinnovo, Cristiano Ronaldo ha parlato ai microfoni di Al Nassr TV ed è tornato sulle voci che lo volevano protagonisti in estate al Mondiale per Club: "Ho ricevuto alcune offerte per giocare il Mondiale per Club, ma penso che non avesse senso per me andare in America. Preferisco riposare bene, prepararmi bene, perché questa stagione sarà molto lunga. Questa sarà anche la stagione del Mondiale, un obiettivo importante, e voglio arrivare al meglio fisicamente”.