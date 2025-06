Klopp: “A Liverpool ciclo meraviglioso, ma era finito”

Torna a parlare della sua avventura a Liverpool Jurgen Klopp, con il manager tedesco che in un’intervista a Welt ha analizzato il suo addio ai Reds: “Il mio ciclo a Liverpool è stato meraviglioso, ma era finito. Di recente sono tornato a Liverpool nel ruolo di ambasciatore della LFC Foundation, è stato bello rivedere tutti. Sono però felice di non doverci essere ogni giorno, ho una grande quantità di ricordi e il 99% di essi è positivo. Con Slot e la squadra siamo in ottimi rapporti, ogni tanto ci scriviamo con qualche giocatore e si fanno sentire con qualche foto dalle vacanze. Ho scritto qualche volte anche a Slot, ci siamo visti solo una volta e mi disse che fu contento per il mio gesto il giorno dell’addio ad Anfield”.