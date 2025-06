Samp, Coda: “Eravamo morti, Cellino ci ha dato una chance”

È stato uno dei leader della Sampdoria trascinandola alla salvezza anche nel momento più difficile della stagione Massimo Coda, bomber di categoria che ha scritto la storia della Serie B. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport il numero nove della Samp ha parlato così della difficilissima annata vissuta dai blucerchiati: "Il primo cambio di allenatore ci ha scombussolato, con Sottil non andavamo male, da novembre è subentrata un po’ di paura. Ci siamo resi conto tardi in quale guaio ci stavamo mettendo. Eravamo morti, poi grazie a Cellino è arrivata questa chance e non potevamo sprecarla: è scoccata la scintilla, i tifosi quando ci hanno fatto levare le maglie ci hanno dato una mazzata, ma abbiamo trovato la forza giusta per affrontare e vincere il playout"