Inter: Thuram parzialmente in gruppo, si ferma Zalewski

L'Inter è tornata ad allenarsi stamani ad Appiano Gentile dopo il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi all'indomani del successo contro il Genoa di sabato sera. Giornata di vigilia per i nerazzurri, impegnati domani sera nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio. Nella seduta odierna h ha lavorato ancora a parte Carlos Augusto, mentre Thuram ha svolto la prima parte di allenamento con il resto del gruppo, per poi tornare a effettuare un lavoro differenziato nella seconda parte di allenamento. Certa la sua presenza, a questo punto, per il match di sabato prossimo contro il Napoli, ancora da valutare invece la sua convocazione contro la Lazio. La decisione verrà presa dopo la rifinitura di domani. Si è fermato Zalewski per un problema al polpaccio: il polacco è stato visitato questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano e gli esami strumentali hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Salterà il confronto coi biancocelesti e anche quello con il Napoli. Bisogna ancora attendere infine per sapere quando effettivamente tornerà a disposizione Joaquin Correa: nessuna lesione meniscale per l'argentino, uscito anzitempo contro il Genoa, ma la sua situazione verrà monitorata giorno per giorno. Non è da escludere che torni a disposizione sabato in campionato.