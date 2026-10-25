Inter, Thuram esulta come Lautaro. Il Toro lo celebra sui social: "Così ti voglio"

Marcus Thuram trascina l'Inter, Lautaro Martinez lo esalta sui social. Tikus è stato decisivo con un gol e un rigore procurato nella rimonta contro la Fiorentina. Dopo il momentaneo pareggio in pieno recupero ha preso in prestito l'esultanza del gemello Lautaro Martinez, costretto ai box da un infortunio, perché "di solito è Lauti a segnare nel finale", la spiegazione del francese.
Un gesto, ma soprattutto una prestazione, non passata inosservata agli occhi del capitano argentino che ha voluto rendere omaggio al compagno sui social: prima una storia con la foto di Thuram che gli copia l'esultanza accompagnata dal commento "Non si molla hermano (fratello in argentino ndr)", poi il commento sotto il post sul profilo ufficiale dell'Inter: "Così ti voglio". La bromance Lautaro-Thuram è sempre più solida, aspettando di tornare a veder splendere la ThuLa in campo.