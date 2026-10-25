Inter, Thuram esulta come Lautaro. Il Toro lo celebra sui social: "Così ti voglio"

Marcus Thuram trascina l'Inter, Lautaro Martinez lo esalta sui social. Tikus è stato decisivo con un gol e un rigore procurato nella rimonta contro la Fiorentina. Dopo il momentaneo pareggio in pieno recupero ha preso in prestito l'esultanza del gemello Lautaro Martinez, costretto ai box da un infortunio, perché "di solito è Lauti a segnare nel finale", la spiegazione del francese.