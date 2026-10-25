Sarri: "Momento difficile per Atalanta, ma oggi buona reazione"

25 Ott 2026 - 17:44
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"E' chiaro che siamo in un momento difficile per tanti motivi, oggi abbiamo regalato due gol ma nonostante questo abbiamo rischiato anche di vincere. Potevamo gestirla meglio, ma nel finale c'è da dire che noi veniamo da 3-4 partite in 10 giorni. La squadra ha retto e visto il momento è una prestazione da accettare". Così l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri commenta a Dazn il pareggio interno contro il Frosinone. "L'errore dopo 40 secondi ci ha tolto tranquillità nel palleggio, ma contro avversari così possono venir fuori partite così dirette. Una gara che temevamo, perché sono molto più freschi e prendere gol subito era un problema enorme. Meno male che abbiamo reagito abbastanza bene. In questo momento un risultato che dobbiamo accettare", ha aggiunto il tecnico nerazzurro.

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