De Rossi: "Grande sofferenza, ma per salvarsi bisogna giocare così"

Daniele De Rossi ha parlato alla fine della partita vinta dal suo Genoa con il Venezia: "Grande sofferenza nel secondo tempo, grande sofferenza negli ultimi 25 minuti con la Fiorentina ma per salvarsi bisogna giocare così. I ragazzi ci sono riusciti. Abbiamo concesso un paio di occasioni e sono quelle le cose più gravi perché prendere gol dopo aver sofferto così sarebbe stata una pugnalata. Non siamo riusciti a spingerli via e il Venezia ha qualità e gamba e l'ha dimostrato. Era difficile perché nei primi minuti del secondo tempo abbiamo perso dei palloni troppo semplici forse perché è sopraggiunta un po' di paura. Come Colombo che ha dato tutto e mi spiace un po' quando viene beccato dal pubblico perché loro meritano sempre applausi. Le squadre che devono salvarsi penso che abbiano bisogno di saper soffrire. Non possiamo pensare di fare partite e vincerle in carrozza anche se nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per raddoppiare. Addormentare la partita non è un modo intelligente per gestire la partita, dobbiamo andare verticali e mettere i palloni in area".