De Rossi: "Grande sofferenza, ma per salvarsi bisogna giocare così"

25 Ott 2026 - 17:42
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Daniele De Rossi ha parlato alla fine della partita vinta dal suo Genoa con il Venezia: "Grande sofferenza nel secondo tempo, grande sofferenza negli ultimi 25 minuti con la Fiorentina ma per salvarsi bisogna giocare così. I ragazzi ci sono riusciti. Abbiamo concesso un paio di occasioni e sono quelle le cose più gravi perché prendere gol dopo aver sofferto così sarebbe stata una pugnalata. Non siamo riusciti a spingerli via e il Venezia ha qualità e gamba e l'ha dimostrato. Era difficile perché nei primi minuti del secondo tempo abbiamo perso dei palloni troppo semplici forse perché è sopraggiunta un po' di paura. Come Colombo che ha dato tutto e mi spiace un po' quando viene beccato dal pubblico perché loro meritano sempre applausi. Le squadre che devono salvarsi penso che abbiano bisogno di saper soffrire. Non possiamo pensare di fare partite e vincerle in carrozza anche se nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per raddoppiare. Addormentare la partita non è un modo intelligente per gestire la partita, dobbiamo andare verticali e mettere i palloni in area".

Ultimi video

00:39
DICH MOURINHO SU YAMAL PRE CLASICO PER SITO 24/10 DICH

Mourinho accende il Clasico: “Yamal forte come gli altri, non cambieremo nulla per lui”

00:20
Barcellona-Real Madrid: domenica 25 ottobre alle 21.00 su Italia 1

Barcellona-Real Madrid: domenica 25 ottobre alle 21.00 su Italia 1

01:36
CR7 e il record di gol

CR7 e il record di gol

01:44
Il ritorno di Ronaldinho: adesso c'è la data

Il ritorno di Ronaldinho: adesso c'è la data

01:03
Mourinho: "Arbitro? Contano le regole"

Mourinho: "Arbitro? Contano le regole"

01:29
Landoni: "Domani Barcellona-Real: tutti impazziti!"

Landoni: "Domani Barcellona-Real: tutti impazziti!"

01:16
Gattuso-Gila, sfida da campioni del mondo

Gattuso-Gila, sfida da campioni del mondo

01:32
Verso Inter-Fiorentina: le scelte di Chivu

Verso Inter-Fiorentina: le scelte di Chivu

01:57
Momentaccio Maignan: il Milan è con lui

Momentaccio Maignan: il Milan è con lui

01:43
Juve, tifosi furiosi: "Bisogna cambiare assolutamente"

Juve, tifosi furiosi: "Bisogna cambiare assolutamente"

01:39
Euro-Woltemade, ora manca il gol in serie A

Euro-Woltemade, ora manca il gol in serie A

01:46
Max contro Gasp è anche cavalli contro vini

Max contro Gasp è anche cavalli contro vini

02:15
Napoli-Roma faccia a faccia: alta tensione

Napoli-Roma faccia a faccia: alta tensione

00:29
DICH MOURINHO E LA BARBA DICH

Mou e il siparietto sulla barba di conferenza: "Non ditemi che sono orribile, altrimenti..."

01:04
DICH MOURINHO SU ARBITRO CLASICO PER SITO 24/10 DICH

Mourinho e il Clasico: “Arbitro? L’importante è che siano rispettate le regole…”

00:39
DICH MOURINHO SU YAMAL PRE CLASICO PER SITO 24/10 DICH

Mourinho accende il Clasico: “Yamal forte come gli altri, non cambieremo nulla per lui”

I più visti di Calcio

MCH MAIGNAN ESCE DALLO STADIO MCH

Milan, Maignan abbandona lo stadio a testa bassa

DICH ALLEGRI PRE ROMA PER SITO 23/10 DICH

Allegri: "La sfida contro la Roma vale tanto, ma non è l'ultima della stagione"

CLIP RONALDINHO ANNUNCIO ESORDIO RAVENNA-FORLI 23/10 SRV

Ronaldinho, è tutto vero: "Il 15 novembre gioca il derby Ravenna-Forlì"

Verso Inter-Fiorentina: le scelte di Chivu

Verso Inter-Fiorentina: le scelte di Chivu

DICH SPALLETTI POST RENNES DICH

Spalletti: "Il terzo gol sarebbe avrebbe ribaltato quello che è capitato in questo periodo"

I tormenti di Spalletti e l'incubo Conte

I tormenti di Spalletti e l'incubo Conte

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:35
Inter, Thuram esulta come Lautaro. Il Toro lo celebra sui social: "Così ti voglio"
18:16
Liga: poker Bilbao al Getafe, pari tra Celta e Betis
17:57
Nicola: "Siamo arrabbiati. Continuare a lavorare come stiamo facendo"
17:44
Sarri: "Momento difficile per Atalanta, ma oggi buona reazione"
17:42
De Rossi: "Grande sofferenza, ma per salvarsi bisogna giocare così"