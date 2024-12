Inter, Thuram e Lautaro come Amoroso e Bierhoff?

Dopo aver vinto la classifica marcatori dello scorso anno in questa stagione Lautaro sta segnando molto meno, ma in testa c'è ancora un giocatore nerazzurro, l'altra metà della ThuLa, Marcus Thuram e allora in casa nerazzurra si sogna di eguagliare un record che in Serie A resiste da quasi 30 anni: due capocannonieri diversi per la stessa squadra in due stagioni consecutive. Gli ultimi a riuscirci nel campionato italiano sono stati Oliver Bierhoff (27 reti) e Marcio Amoroso (22) nelle stagioni 1996/97 e 1997/98 entrambi con la maglia dell'Udinese, prima di loro era toccato a Ciccio Graziani e Paolino Pulici con il Torino nel 1975/76 e nel 1976/77.