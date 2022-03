Inter, test decisivo per Brozovic per puntare almeno alla convocazione

Vedere Brozovic tra i convocati per il match con la Fiorentina sarebbe ora come ora una notizia. Immaginarlo in campo dal primo minuto un mezzo miracolo. L'ottimismo è via via scemato giorno dopo giorno e per forza di cose Simone Inzaghi ha incominciato a studiare un'Inter ancora senza il croato, abbassando in regia Calhanoglu. Ma, si diceva, c'è un allenamento per valutare e decidere: se Brozovic dovesse ancora lavorare a parte, rimarrebbe allora solo la rifinitura pre-partita di sabato, troppo poco per immaginarlo abile e arruolabile per novanta minuti tanto intensi. L'allenamento di oggi è dunque il test decisivo, se non altro per capire se potrà rientrare tra i convocati.

