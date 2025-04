Inter, Stanisic e la spinta al raccattapalle: "Mi dispiace, sono stato stupido"

Il difensore del Bayern Monaco Josip Stanisic si è scusato per aver spinto un raccattapalle nel concitato finale della gara dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter. Stanisic ha spinto il raccattapalle dallo sgabello dopo che il ragazzo sembrava aver lanciato via la palla per ritardare la sua rimessa laterale durante il recupero. "Ogni squadra al mondo cerca di far scorrere un po' il tempo. Loro lo hanno fatto un po' meglio di altre", ha dichiarato Stanisic ai media tedeschi come riportato dal sito sportivo RAN. "Forse sono stato anche un po' stupido da parte mia e mi dispiace di averlo spinto. In quel momento ero davvero infastidito dal fatto che si stessero facendo questi giochetti e li ho trovati superflui", ha aggiunto. Il Bayern cercava un altro gol per forzare i tempi supplementari e ha perso la partita di martedì con un punteggio complessivo di 4-3. La Uefa non ha risposto immediatamente alla richiesta di commenti sull'eventuale avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di Stanisic.