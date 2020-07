Inter, sospiro di sollievo per De Vrij: già al lavoro alla Pinetina

IL RECUPERO

La paura al momento della sostituzione aveva già lasciato spazio a una maggior tranquillità con le parole rassicuranti di Antonio Conte a fine partita: ora però c'è la certezza che il problema che ha costretto De Vrij ad abbandonare il campo durante Inter-Fiorentina è di lieve entità, solo una leggera distorsione al ginocchio. Una visita di controllo effettuata in mattinata ne ha dato conferma, tanto che il difensore olandese ha già svolto una seduta di scarico e non è da escludere che possa essere già convocato per la trasferta a Marassi contro il Genoa. L'obiettivo è riaverlo in campo con il Napoli. Per D’Ambrosio, uscito con la testa fasciata dopo uno scontro di gioco, cinque punti di sutura all’arcata sopraccigliare.

La preoccupazione, più che altro, non riguardava tanto la presenza o meno di De Vrij in queste ultime tre uscite di campionato, quanto invece il suo pieno recupero per il match di Europa League contro il Getafe di inizio agosto. La realtà è dunque decisamente più rosea, un'ottima notizia per Conte vista l'importanza del centrale nerazzurro nell'assetto difensivo interista. Gli ottavi di Coppa e l'eventuale successiva Final Eight tedesca sono a questo punto il solo obiettivo per una squadra che ha nell'Europa l'ultima vera grande possibilità di riscattare una stagione a questo punto in chiaroscuro.