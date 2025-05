"Non è Sommer contro Donnarumma: la mia concentrazione è sulla nostra prestazione. Ma non vedo l’ora di giocare contro di lui: ci conosciamo un po’, anche perché il mio preparatore era con lui a Parigi. Gigio mi piace molto, lo guardo ormai da tanti anni come un riferimento". Così Yann Sommer a due giorno dalla finale di Champions contro il Psg.