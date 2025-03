Convocato già per il Feyenoord, Yann Sommer non scenderà in campo in Champions ma è pronto per giocare la prossima di campionato contro il Monza. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, lo svizzero, reduce dall'operazione per la frattura al pollice della mano destra, ha bisogno ancora di qualche giorno prima di rientrare tra i pali dell'Inter.